روسيا: اعتقال شخص بتهمة التجسس لصالح مخابرات أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان حاكم إقليم كورسك الروسى، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن هجوم أوكرانى استهدف محطتى كهرباء خلال الليل.
وقال حاكم إقليم كورسك، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم أسفر عن انقطاع الكهرباء عن قريتين.
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