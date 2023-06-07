الخارجية الأمريكية: بلينكن وولى العهد السعودى ناقشا التعاون الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أنتونى بلينكن وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ناقشا التعاون الاقتصادى والطاقة النظيفة خلال اجتماع اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "بلينكن أكد أن العلاقات السعودية الأمريكية يعززها التقدم فى ملف حقوق الإنسان". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "أن بلينكن وبن سلمان ناقشا تعزيز التعاون الاقتصادى، لا سيما فى مجالى الطاقة النظيفة والتكنولوجيا". ووصل بلينكن إلى السعودية أمس الثلاثاء، فى زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين.

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