جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية، عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تلقت معلومات مخابراتية من دولة أوروبية حليفة العام الماضى، تفيد بأن الجيش الأوكرانى خطط لشن هجوم على خطى أنابيب الغاز "نورد ستريم" قبل 3 شهور من تفجيرهما فى سبتمبر الماضى.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن تفاصيل الخطة تم جمعها من قبل أحد أجهزة المخابرات الأوروبية، إذ تم نشر وثيقة على منصة "ديسكورد" من قبل العسكرى الأمريكى السابق جاك تيكسيرا، وتلقت الصحيفة نسخة منها، عبر أحد أصدقاء تيكسيرا عبر الإنترنت.
ولم تطلع "سى إن إن" على الوثيقة، لكنها لفتت إلى أن 3 مسؤولين أكدوا أن الولايات المتحدة تلقت معلومات عن الخطط الأوكرانية.
وذكرت الوثيقة أن "المخابرات الأوروبية شاركت مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خطط كييف لتدمير خطوط التيار الشمالى منذ يونيو 2022".
وتضمنت خطة كييف للهجوم الإرهابى على خطوط "التيار الشمالي" استخدام مجموعة صغيرة من الغواصين الذين قدموا تقارير مباشرة إلى قيادة القوات الأوكرانية.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فأن وكالة المخابرات المركزية، تلقت معلومات عن خطط كييف بالهجوم على "التيار الشمالي" من ألمانيا ودول أوروبية أخرى منذ عام 2022.
وأشارت إلى تقارير ألمانية فى 26 مايو، كشفت عن أدلة جديدة تشير إلى تورط أوكرانيا فى تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم".
وركزت تحقيقات حديثة على يخت "أندروميدا" تشير ترجيحات إلى أنه تم استخدامه لنقل المتفجرات التى استخدمت فى تفجير خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، وفقا لصحيفة "دير شبيجل" الألمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الوصفية لرسائل البريد الإلكتروني، التى جرى إرسالها خلال عملية استئجار اليخت، تعود إلى أوكرانيا.
وأضافت نقلا عن وسائل إعلام ألمانية أخرى، أن أعضاء فى اتحاد صحفى دولي، تتبعوا ملف استئجار مركب "أندروميدا"، من جانب شركة بولندية، والتى تبيّن أن أوكرانيين يمتلكونها فى الواقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وثيقة جديدة حول تفجير نورد ستريم.. أوكرانيا خططت للهجوم قبل حدوثه بـ3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.