العالم اليوم - التجارة بين روسيا والصين عند أعلى مستوياتها منذ حرب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 01:24 مساءً - ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو لأعلى مستوى له منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية الأربعاء.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الجارين 20.5 مليار دولار (19.5 مليار يورو). وبلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11.3 مليار دولار حسب المصدر نفسه.

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