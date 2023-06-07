العالم اليوم - "شوكة ومقداف".. تجربة رائدة في توفير طعام صديق للبيئة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 01:24 مساءً - قررت رشا محمود أو كما تعرف بـ"أم ندى" مساعدة زوجها على أعباء الحياة من خلال تعلم فنون الطهي، وبمساعدة إحدى المؤسسات العاملة في جزيرة القرصاية التي تعيش فيها في نيل مصر، والتي تتبع محافظة الجيزة، أصبحت طاهية شهيرة تقدم طعاما صديقا للبيئة، وتوفر أيضا فرص عمل للسيدات، من خلال مشروع "شوكة ومقداف".

استعانت أم ندى بوسائل الإعلام لثقل مواهبها في فن الطهي، وتصادف وجود مؤسسة فري نايل بجزيرة القرصاية والتي احتاجت لتوفير الطعام لموظفيها، فعرضت أم ندى خلال تقدمها للعمل في هذه المؤسسة أن تقوم بهذه المهمة، لتنجح فيها على أكمل وجه.

وبحسب ما تؤكد، هنا تهامي، منسق مشروع شوكة ومقداف، فإن أم ندى أتت للمؤسسة للبحث عن عمل في ورشة عمل السيدات بمؤسسة فري نايل، وأوضحت خلال مقابلة العمل أنها تجيد الطبخ وترغب في فتح مشروع خاص بها في هذا المجال، وهو ما تلاقى مع حاجة المؤسسة لتأمين طعام لموظفيها بعد اعتمادها بشكل كلي على شرائه من المطاعم والمحلات.

تضيف هنا لموقع دوت الخليج:

شراء الطعام من الخارج ترتب عليه تلويث البيئة بسبب ما يأتي معه من أكياس وعلب وخامات ضارة بالبيئة، فضلا عن صعوبة وصول الطعام إلينا وسط الجزيرة ما يحتم استخدام المراكب لتوصيل الطعام.

بعد عرض أم ندى، قررنا تجربة طعامها، وقد أعجبنا به وقررنا مساعدتها لتطوير موهبتها ودعمها في عمل أكلات جديدة وأساليب متنوعة للطبخ.

استطاعت أم ندى توفير الطعام لعشرات الأشخاص بالجزيرة، ونعمل بالمؤسسة على مساعدتها لتكوين مطبخ متكامل، حيث أنها في الوقت الحالي لا تزال تعتمد على منزلها في الطبخ، ثم يتم نقل الطعام إلى المؤسسة أو إلى الأفراد.

يتميز طعام مشروع شوكة ومقداف بأنه صديق للبيئة حيث تستخدم فيه خامات قابلة لإعادة الاستعمال وغير ملوثة للبيئة.

مخلفات الطعام تقدم كعلف للحيوانات أو الطيور الموجودة بالجزيرة.

نعيد استخدام زيت الطعام المستعمل في القلي لإنتاج صابون لأغراض الغسيل والتنظيف.

نعمل في المشروع على الزراعة على الجزيرة للاستفادة من المنتجات الزراعية في مشروع الطهي.

نوفر فرص عمل لسيدات أخريات مع أم ندى ويستفيدن جميعا من الفكرة.

من جهتها ذكرت أم ندى لموقع "دوت الخليج" أن اختيار اسم "شوكة ومقداف" للمشروع يأتي تماشيا مع طبيعة البيئة في الجزيرة، حيث المقداف يستخدم في المراكب، والشوكة تشير إلى الطعام المقدم وكذلك يرمز الاسم إلى طبيعة النيل والأرض وغيرها من بيئة الجزيرة.

وأوضحت أم ندى أنها استطاعت تحقيق شهرة واسعة في عالم الطبخ الصديقة للبيئة مضيفة أن رحلتها مرت بعدة منعطفات: