أمريكا: لسنا متأكدين من هوية الطرف المسؤول عن تفجير سد نوفا كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب نائب السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة، روبرت وود اليوم، فإن واشنطن ليست متأكدة على الإطلاق من هوية الطرف المسؤول عن تفجير السد الأوكرانى، وتأمل فى توافر المزيد من المعلومات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "أنه من غير المنطقى أن تفعل أوكرانيا ذلك بأرضها وشعبها وتغرق أرضها وتجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم".

وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع فى الأجزاء التى تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا بعد تفجيره، وسط تساؤلات وتكهنات عن احتمالية تأثير هذا التدمير على معادلات الحرب الأوكرانية عسكريا.