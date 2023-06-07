الصين: لدينا قلق بالغ بشأن تدمير سد نوفا كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع فى الأجزاء التى تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا بعد تفجيره، وسط تساؤلات وتكهنات عن احتمالية تأثير هذا التدمير على معادلات الحرب الأوكرانية عسكريا.

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