العالم اليوم - بشكل عاجل.. البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية

انتم الان تتابعون خبر بشكل عاجل.. البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 02:26 مساءً - أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس (86 عاما) سيخضع لعملية جراحية طارئة تحت التخدير العام بعد ظهر الأربعاء في روما لتجنب إصابته بانسداد معوي.

وقال مدير الإدارة الإعلامية للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن البابا الذي خضع لعملية جراحية في القولون عام 2021، يعاني من فتق "يتسبب في أعراض متكررة ومؤلمة ومتفاقمة".

يأتي ذلك غداة زيارة قصيرة لمستشفى جيميلي في روما، الثلاثاء، أعلن الفاتيكان إثرها أنه خضع لفحوصات.

هذا التدخل الجراحي الذي أصبح "ضروريا" بسبب تفاقم الأعراض التي يعاني منها البابا بحسب فريقه الطبي، سيؤدي إلى بقائه في المستشفى "عدة أيام".

وأوضح بروني أنه "في وقت مبكر من بعد الظهر سيخضع لعملية فتح البطن وجراحة جدار البطن... تحت التخدير العام".