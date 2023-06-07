العالم اليوم - برشلونة و"الرابطة".. ماذا تعني الموافقة على الخطة المالية؟

انتم الان تتابعون خبر برشلونة و"الرابطة".. ماذا تعني الموافقة على الخطة المالية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 02:26 مساءً - بعد موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة برشلونة المالية، بات بإمكان المدير الفني تشافي هيرنانديز تنفس الصعداء فيما يخص لاعبيه خلال الموسم المقبل، لكن ذلك لن يعني قدرة النادي على إبرام صفقات ضخمة.

وأخيرا، حصل بطل الدوري المتعثر ماليا على موافقة سلطة كرة القدم على خطته المالية، مما يعني أن بإمكانه استخدام أمواله لتجديد عقود لاعبيه وضم آخرين.

وحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن برشلونة سيكون قادرا على استخدام 40 بالمئة من الأموال التي يجنيها لتجديد عقود لاعبيه، أو لإبرام صفقات جديدة.

ومن المرجح أن تبدأ إدارة النادي على الفور بتفعيل عقود موقعة لكنها ليست نهائية، للإبقاء على لاعبين أبرزهم غافي ورونالد أراوخو وسيرجي روبرتو.

وبعد ذلك، سيضع تشافي أولوياته للتعاقدات الجديدة، وعلى رأسها إيجاد بديل للمخضرم الراحل سيرجيو بوسكتس، لكن بميزانية متواضعة وفق "ماركا".

وأبرز المرشحين للانضمام إلى "كامب نو" حاليا، إيلكاي غوندوغان وإنيغو مارتينيز ومارتن زوبيميندي.

هل يعود ميسي؟

لكن الصحيفة أوضحت أن مساعي برشلونة من أجل استعادة أسطورته ليونيل ميسي تواجه عقبات كبيرة، تجعل نجاح الخطة صعبا للغاية في ظل عرض سخي من السعودية للتعاقد مع بطل العالم.

وبإمكان النادي الكتالوني الآن تقديم عرض إلى ميسي، الذي التقى والده رئيس النادي خوان لابورتا، الإثنين، في محاولة لتقريب وجهات النظر.

وكان خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ومدير أعماله في الوقت ذاته، قال إن ابنه، الذي خاض مباراته الأخيرة مع باريس سان جرمان الفرنسي السبت، منفتح على العودة إلى برشلونة.

وقال خورخي في حوار عبر منصة "تويتش": "ليو يريد العودة لبرشلونة وأنا أيضا أود أن يعود. نثق أن ليو يستطيع العودة".

أزمة برشلونة