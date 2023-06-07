العالم اليوم - بيانات صينية ضعيفة تدفع معظم أسهم أوروبا للمنطقة الحمراء

انتم الان تتابعون خبر بيانات صينية ضعيفة تدفع معظم أسهم أوروبا للمنطقة الحمراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 02:26 مساءً - تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية في تعاملات الأربعاء، عدا الأسهم الإسبانية، التي ارتفعت بعد أن أعلنت شركة "إنديتكس" المالكة لزارا نتائج فصلية قوية.

وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التعدين، بعد بيانات تجارية ضعيفة صادرة من الصين.

فقد تراجعت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في مايو وكذلك انخفضت الواردات، وإن كان بوتيرة أبطأ، إذ واجهت المصانع صعوبة في اجتذاب الطلب من الخارج مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

وتراجعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو، مسجلة أكبر انخفاض منذ يناير وبعدما حققت نموا نسبته 8.5 بالمئة في أبريل. وانكمشت الواردات بوتيرة أبطأ إذ انخفضت 4.5 بالمئة الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة رويترز تراجع الصادرات 0.4 بالمئة فحسب وهبوط الواردات ثمانية بالمئة.

ومن جانب آخر، استمرت المخاوف من تبعات المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي، الأسبوع المقبل في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة.

تحركات الأسواق

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.11 بالمئة إلى 461.18 نقطة، بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفع المؤشر الإسباني 0.48 بالمئة.

وارتفع سهم "إنديتكس" 6.11 بالمئة بعد أن قالت إن مبيعات مجموعتها لربيع وصيف العام قفزت 16 بالمئة على مدى الشهر المنصرم.

وقفز مؤشر أسهم شركات التجزئة الأوروبية 2.2 بالمئة مما قاد المكاسب في القطاعات الفرعية بينما تراجع قطاع التعدين 0.7 بالمئة.

وتراجع "LVMH" بنسبة 0.5 بالمئة، وهي عملاقة السلع الفاخرة الأكثر انكشافا على الصين والأكبر من حيث القيمة السوقية في أوروبا.