العالم اليوم - باتمان يكسب نزاعا مع مصمم إيطالي بشأن العلامة التجارية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 02:26 مساءً - أيّدت محكمة أوروبية، الأربعاء، باتمان ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وقضت بأن شعار باتمان مميز وشهير بما يكفي لتبرير علامته التجارية في التكتل الأوروبي، مما أنهى نزاعا مع مصمم إيطالي.

وواجهت دي.سي كوميكس لقصص المغامرات المصورة التابعة لشركة وارنر بروس ديسكفري، التي سجلت شعار باتمان عند مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قبل أكثر من عقدين، تحديا من شركة كوميرتشالي إيتاليانا لتجارة التجزئة في 2019.

وطلبت الشركة الإيطالية من مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إلغاء العلامة التجارية للملابس وأغراض الاحتفالات والمهرجانات قائلة إنها تفتقر للشخصية المميزة.

وبعد أن رفض المكتب طلب الشركة، رفعت كوميرتشالي إيتاليانا دعوى للمحكمة العامة في لوكسمبورج. وأيّد القضاة فيها موقف مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.

وجاء في حكم المحكمة "الأدلة المقدمة للمحكمة العامة ليست كافية لإظهار أن العلامة التجارية في الاتحاد الأوروبي التي تمثل وطواطا في محيط بيضاوي تفتقر إلى الطابع المميز في تاريخ تقديم طلب التسجيل".