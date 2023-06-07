رئيس الثقافى الروسى لـ«القاهرة الإخبارية»: موسكو لا تستطيع تدمير سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - قال مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافى الروسى العربى، إن الماكينة الانتخابية أو السياسية الأمريكية والأنجلو سكسونية تتقن أن تعمم الأكاذيب وتعمم الاتهامات ضد الآخر، فإذا كان هناك كاميرات أوكرانية موجودة فى السد الأوكرانى فهو تحت السيطرة الأوكرانية، وبالتالى فكيف زرع الروس هذه القنابل هناك.





وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن روسيا تدافع دائما عن كل الشعوب المضطهدة، وهو ما فعلته فى سوريا عكس ما فعلته الولايات المتحدة فى العراق بقتل مليون طفل، وكذلك ما تفعله لإسرائيل بدعمها للاحتلال، والأهم أن هذا التفكير انعكس سلبا على الضفة الغربية بالنهر، وهى مكان تواجد القوات الروسية ومكان تواجد الشعب الروسى هناك والأراضى الزراعية الروسية، بالإضافة إلى أنه حجب المياه عن منطقة القرم، وهناك الملايين من البشر يعانون الحصول على الماء العذب. وتابع أن روسيا أعلنت أن هناك محطة كهربائية كهرومائية بها سدود وهذه السدود يمكن أن تطلق الماء بكميات ضخمة إذا فتحت كل أبوابها، وفى أى حالة من الطوارئ تغلق هذه الأبواب وهى سدود تحت سيطرة أوكرانيا والفرصة الغريبة أن هذه البوابات فتحت وهى تحت السيطرة الأوكرانية ولإغراق الأراضى الروسية، وإذا كانوا يعتبرون ذلك عملا تخريبا، فلماذا لم يغلقوا هذه البوابات ومن الواضح أن من قام بهذا الأمر الأنجلو سكسونية.

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