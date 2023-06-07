تطورات انفجار سد كاخوفكا الأوكرانى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع فى الأجزاء التى تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا بعد تفجيره، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع منسوب المياه فى نهر دنيبرو، ما تسبب فى حدوث فيضانات اجتاحت مدينة خيرسون وقرى دنيبرو.





من جانبها أعلنت السلطات الأوكرانية، إجلاء 16 ألف شخص بعد تدمير السد، فيما فرضت السلطات الروسية حالة الطوارئ فى خيرسون. كذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا لديها ما يكفى من المياه لتبريد مفاعلاتها "لعدة أشهر" من بحيرة مياه تقع فوق خزان سد قريب حدث به تصدع، ودعت إلى الحفاظ على تلك البحيرة.

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