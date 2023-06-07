مراسل القاهرة الإخبارية: الخبراء الروس ينفون ضلوع موسكو فى تفجير السد

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إن السلطات الروسية تتهم أوكرانيا أنها الجهة المسؤولة عن تفجير السد، ووصفت روسيا تفجير المحطة أنه عمل إرهابى والمسؤول الروسى أكد أن هذا العمل جريمة حرب، وروسيا تتهم كييف والعكس، ولن تكون هناك أى أدلة من جانب أى طرف يدين الآخر، وهو ما تعودنا عليه الفترة الأخيرة.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، "أن الأزمة الروسية الأوكرانية مرت بعدة أحداث مثل هذه الحادثة"، موضحا أن الخبراء فى الداخل الروسى يؤكدون وينفون أى علاقة لروسيا بتفجير السد لأن السد كان تحت السيطرة الروسية وهو يغذى أراضى القرم بالمياه، لأن المنطقة قبل العملية الروسية كانت تعانى من قلة المياه، ومن غير الممكن أن تكون روسيا هى من فجرت هذا السد. وتابع أن وزير الدفاع الروسى أكد على أن القوات الأوكرانية بسبب فشلها فى تحقيق أى نجاحات قامت بتفجير السد.

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