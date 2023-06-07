المفوضية الأوروبية: رفع قضية ضد بولندا على خلفية «لجنة النفوذ الروسى»

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس البولندى أندريه دودا، قد دعا فى وقت سابق، إلى إجراء تعديلات عاجلة على القانون الخاص بإنشاء لجنة حكومية للتحقيق فى النفوذ الروسى المزعوم فى السياسة البولندية، والذى أثار انتقادات فى الداخل والخارج.
وقال دودا - حسبما ذكر راديو بولندا - إن تعديلاته تهدف إلى ضمان إجراء التحقيق من قبل خبراء غير حزبيين، وأن النتائج التى توصلوا إليها لن تمنع أى شخص من تولى منصب عام، بحسب القناة الإخبارية.
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