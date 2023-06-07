الاحتلال يهدم منشآت زراعية في أم الفحم

الاحتلال يهدم منشآت زراعية في أم الفحمهدمت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، منشآت زراعية في قرية معاوية، بالقرب من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة داخل أراضي العام 48 بذريعة البناء دون ترخيص.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" منعت شرطة العدو الصهيوني الأهالي من الاقتراب من مكان الهدم، خلال هدم المنشآت الزراعية.

وأفاد الأهالي بأن المنشآت الزراعية كانت لتربية الأغنام والأبقار، إلى جانب مزارع صغيرة للخضروات، وقد أقيمت المنشآت من ألواح وصفائح معدنية، بما لا يخالف القانون.

وشهدت بلدة معاوية وحي عين إبراهيم في أم الفحم المحاذي لها، عمليات وإصدار أوامر هدم منشآت زراعية متواصلة خلال الأشهر الأخيرة.