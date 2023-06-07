العالم اليوم - اقتصاد اليونان ينكمش 0.1 بالمئة على أساس فصلي في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 03:22 مساءً - قالت هيئة الإحصاء اليونانية، الأربعاء، إن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

وأظهرت بيانات معدلة في ضوء العوامل الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمقدار 0.1 بالمئة عن نمو معدل بالخفض بلغ 1.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول، بالمقارنة مع نمو بـ 4.8 بالمئة المعدلة بالخفض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول مقابل الأشهر الثلاثة السابقة، مع انخفاض الاستثمار بنسبة 1.0 بالمئة.

كما صعدت صادرات السلع والخدمات، بما في ذلك السياحة، بنسبة 5.7 بالمئة، في الفترة من يناير إلى مارس.

ومن المتوقع أن يرتفع النشاط الاقتصادي مع حلول النصف الثاني من العام بسبب زيادة عائدات السياحة وانخفاض تكاليف الطاقة.

تتوقع الحكومة اليونانية تباطؤ النمو إلى 2.3 بالمئة هذا العام من 5.9 بالمئة في عام 2022، لكن لا يزال النمو الاقتصادي يفوق متوسط منطقة اليورو، حيث أن ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) وتفكك دعم الطاقة الحكومي يلقي بثقله على إنفاق المستهلكين في منطقة اليورو.

في وقت سابق، قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان مشروع موازنة "تاريخيا" لعام 2023 لأنه سيكون الأول بدون وصاية الدائنين للبلاد منذ 12 عاما، كما اعلن وزير المال.

خرجت اليونان في عام 2018 من أزمة ديون استمرت عقدًا من الزمان أجبرتها على الاشتراك في 3 عمليات إنقاذ دولية بقيادة صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، خضعت لعمليات رقابة مشددة من دائنيها.

ويعد الأداء الاقتصادي القوي أمرًا محوريًا لأنه يهدف إلى استعادة تصنيف ائتماني في وقت لاحق من هذا العام.