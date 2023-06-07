العالم اليوم - المركزي الصيني يواصل شراء الذهب.. والاحتياطي النقدي يتراجع

انتم الان تتابعون خبر المركزي الصيني يواصل شراء الذهب.. والاحتياطي النقدي يتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 03:22 مساءً - واصلت الصين زيادة احتياطاتها من الذهب للشهر السابع على التوالي في مايو الماضي، في إشارة إلى أن البنوك المركزية العالمية مستمرة في الطلب القوي على المعدن الأصفر.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، الأربعاء، أن الصين رفعت حيازاتها من الذهب بنحو 16 طنا في مايو، يصل مخزونها إلى نحو 2,092 طنا، بعد إضافة 144 طنا من نوفمبر حتى نهاية الشهر الماضي.

وخلال العام الماضي، سجلت البنوك المركزية حول العالم مشتريات قياسية من الذهب، حيث تقوم الدول بتخزين المعدن النفيس في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والتضخم المرتفع عالميا، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في مشتريات البنوك المركزية من الذهب في الربع الأول من العام، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، إلا أن هناك توقعات بأن تزيد ربع البنوك المركزية حول العالم حيازاتها خلال الـ 12 شهرا المقبلة، خاصة بعد التشاؤم حيال دور الدولار في المستقبل.

ومن جانب آخر، كشف المركزي الصيني، الأربعاء، أن الاحتياطي النقدي في مايو انخفض إلى نحو 3.18 تريليون دولار، بعد أن بلغ 3.20 تريليون دولار في الشهر السابق.