العالم اليوم - بيانات التجارة الصينية تدفع أسعار النفط للتباين

انتم الان تتابعون خبر بيانات التجارة الصينية تدفع أسعار النفط للتباين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 03:22 مساءً - شهدت أسعار النفط، الأربعاء، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، إذ عكست بيانات الصادرات والواردات الصينية ارتفاعا في بداية الجلسة إلى تراجع، بعد أن أظهرت البيانات، تراجع الصادرات الصينية بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في مايو، وكذلك انخفضت الواردات.

لكن بعد البحث في تفاصيل البيانات الصينية، أظهرت ارتفاع واردات النفط للصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى ثالث أعلى مستوى شهري في مايو، مع سعي المصافي إلى ملء المخزونات، وهو ما انعكس على الأسواق ايجابا، لترتفع أسعار الخامات مجددا.

من جهة أخرى، هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية، بواقع 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأميركي.

وذكر المعهد في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما زاد مخزون المقطرات بمقدار 4.5 مليون برميل.

وأثارت الزيادة غير المتوقعة لمخزونات البنزين، مخاوف بشأن استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم، في وقت ينمو فيه الطلب على السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تتضمن عطلة رسمية هناك.

من جانبها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام الأميركي هذا العام، سيرتفع بشكل أسرع، وإن زيادة الطلب ستهدأ مقارنة بالتوقعات السابقة.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 77.00 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:56 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي 70 سنتا أو 0.98 بالمئة إلى 72.44 دولار للبرميل.