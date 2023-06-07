العالم اليوم - زيلينسكي يكشف تأثير "دمار سد كاخوفكا" على الأوكرانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 03:22 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن تدمير سد كاخوفكا الواقع في جنوب أوكرانيا حرم مئات الآلاف من وسيلة عادية للحصول على مياه الشرب.

ومن المتوقع أن يرتفع منسوب مياه الفيضانات في جنوب أوكرانيا إلى أعلى مستوى، الأربعاء، وفر عشرات الآلاف من المدنيين من المناطق المتضررة جراء انهيار السد الثلاثاء.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف وراء ما حدث.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: "لا شك أن تدمير واحد من أكبر خزانات المياه في أوكرانيا كان متعمدا.. ترك مئات الآلاف من دون وسيلة عادية للحصول على مياه الشرب".

وقال مسؤولون إن أجزاء في مناطق دنيبرو بتروفسك وزابوريجيا وميكولايف وخيرسون في الجنوب والجنوب الشرقي ستعاني من اضطرابات في إمدادات المياه.

وكتب نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف على تويتر: "توفير المياه في المناطق المتضررة من الهجوم الإرهابي هو على رأس الأولويات في الوقت الراهن".

وذكرت هيئة تجديد وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا أن الحكومة قررت تخصيص 1.5 مليار هريفنا أوكرانية (41 مليون دولار) لإنشاء خط أنابيب سعته نحو 300 ألف متر مكعب من الماء يوميا.

وأضافت الهيئة أن طول خط أنابيب المياه الجديد سيبلغ إجمالا 87 كيلومترا.

وحذرت وزارة الصحة من المخاطر الصحية المحتملة بسبب الكيماويات الموجودة بالمياه، وحثت السكان على الشرب من زجاجات المياه المعبأة والصالحة فحسب واستخدام مياه صالحة للشرب عند الطهي.