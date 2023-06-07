إيطاليا: تدمير السد فى أوكرانيا لحظة تغير لطبيعة الصراع

جدة - نرمين السيد - وأوضح - فى تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية - "أنها لحظة تغيّر لطبيعة الصراع بين روسيا وأوكرانيا لأنه لم يحدث فى السابق، أن يكون هناك اعتداء من هذا القبيل على بنية تحتية سبب تدميرها إلحاق أضرار جسيمة بالسكان، سواء كان فى الجزء الذى يحتله الروس أو الجزء الذى لا يزال فيه الأوكرانيون".

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