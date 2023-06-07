زيلينسكى: الروس لا يحاولون إنقاذ المتضررين عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن الروس لا يحاولون حتى مساعدة الأشخاص الذين يعانون جراء تدمير سد نوفا كاخوفكا فى المناطق المحتلة من خيرسون شرقى أوكرانيا.





وكتب زيلينسكى - عبر تطبيق تليجرام ونشر صورًا لمنطقة خيرسون التى غمرتها الفيضانات، حسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء- أن الروس أثبتوا مرة أخرى أنهم يشكلون تهديدًا لكل شيء حى بتعمدهم تدمير أحد أكبر خزانات المياه فى أوكرانيا، وأن ما لا يقل عن 100 ألف شخص كانوا يعيشون فى هذه المناطق قبل التدخل الروسى، لافتا إلى أن عشرات الآلاف على الأقل ما زالوا هناك. وبحسب زيلينسكي، فقد تُرك مئات الآلاف من الأشخاص دون إمكانية للحصول على مياه الشرب بشكل طبيعى، وقال: لا يمكننا المساعدة سوى فى الأراضى التى تخضع لسيطرتنا، أما فى المناطق المحتلة، فالروس لا يحاولون حتى مساعدة الناس.. مشددا على أن "هذا يظهر مرة أخرى الطريقة المستهترة التى تعامل بها روسيا الأشخاص الذين استولت على أراضيهم وما تجلبه روسيا حقًا إلى أوروبا والعالم".

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