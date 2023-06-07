العالم اليوم - تركيا تصل بإنتاجها النفطي لأعلى مستوى منذ 32 عامًا

انتم الان تتابعون خبر تركيا تصل بإنتاجها النفطي لأعلى مستوى منذ 32 عامًا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 04:20 مساءً - أعلنت مؤسسة البترول التركية، الأربعاء، أن إنتاج النفط اليومي في البلاد تجاوز 70 ألف برميل عقب الاكتشافات الجديدة.

وقالت المؤسسة، إن الإنتاج اليومي للنفط بعد الاكتشافات الأخيرة بلغ 70 ألفًا و76 برميلا.

وأشارت إلى أن هذه الكمية تعتبر الأعلى منذ 32 عامًا.

وشدّد البيان، على أن مؤسسة البترول التركية تمضي بخطى واثقة، نحو مستهدف إنتاج 90 ألف برميل يوميًا، وهي الكمية المستهدفة بحلول نهاية عام 2023، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استقلال تركيا في مجال الطاقة.

وفي مطلع مايو الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن كشف نفطي جديد بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأضاف: "أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حقلا نفطيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا في جودي، غابار".

كما تعهد الرئيس التركي، في خطابه عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، بمواصلة الحملات في مجال الطاقة، لتعزيز الإنتاج من الاكتشافات الجديدة، وترقب دخول محطة "آق قويو" النووية للخدمة.

وتستورد تركيا، التي تنتج القليل من النفط والغاز، جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، فبحسب بيانات رسمية، فقد استهلكت 246 مليون برميل من النفط الخام المستورد عام 2022، إضافة إلى 29 مليون برميل من النفط الخام المنتج محليا.

وتعتمد تركيا على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران بالإضافة إلى واردات الغاز الطبيعي المسال.

وتطور أنقرة أيضا حقل غاز طبيعي في البحر الأسود يحتوي على 710 مليارات متر مكعب.