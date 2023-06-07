الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية شنت هجمات فاشلة قرب باخموت

جدة - نرمين السيد - وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن قوات كييف تقدمت نحو 1100 متر فى مناطق بمحيط باخموت خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتقع باخموت على ضفتى نهر "باخموتوكفا" شمالى مقاطعة دونيتسك فى إقليم دونباس شرقى أوكرانيا.

وتحظى باخموت بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تعد بالنسبة للأوكرانيين حصنا للدفاع عن باقى مدن منطقة المقاطعة، وبالنسبة للروس أصبحت بوابة تقدم القوات الروسية فى دونيتسك.