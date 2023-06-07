رئيس أنجولا: نحتاج إلى الاستفادة من خبرات مصر فى البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - وقال لورنسو، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد تناولت مع الرئيس السيسى قضايا المياه والمرافق العامة، مضيفا أننا نحتاج إلى الاستفادة من خبرات مصر فى البنية التحتية. كما دعا رئيس أنجولا الشركات المصرية للاستثمار فى بلاده، مضيفا أننا ننسق مع مصر والمنظمات العالمية لنشر السلم بالسودان، بحسب القناة الإخبارية. وكانت مراسم استقبال رسمية أقيمت فى وقت سابق اليوم، للرئيس السيسى، فى القصر الرئاسى فى العاصمة الأنجولية لواندا، وذلك فى مستهل جولة إفريقية تشمل زامبيا وموزمبيق.

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