العالم اليوم - أوكرانيا تستنكر قرار أوروبي بتمديد القيود على واردات الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 05:18 مساءً - اعتبرت وزارة الزراعة الأوكرانية أن تمديد القيود على الواردات الغذائية الأوكرانية إلى بعض الدول الأوروبية حتى 15 سبتمبر "غير مناسب"، بحسب بيان للوزارة.

وقالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنها تمدد العمل بترتيبات يمكن بموجبها لخمسة من جيران أوكرانيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقييد واردات الحبوب والبذور الزيتية الأوكرانية.

وسمح الاتحاد الأوروبي في الثاني من مايو للدول الخمس وهي بلغاريا، وهنغاريا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا بحظر بيع القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية محليا، مع السماح بعبور هذه الصادرات إلى أماكن أخرى بما في ذلك دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان "تعتبر وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية أنه من غير المناسب تمديد قرار المفوضية الأوروبية بتقييد واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى 15 سبتمبر 2023"، مضيفة أنها تأمل ألا يتم تمديده مجددا.

وعلق الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على مرور جميع الواردات من أوكرانيا لمدة 12 شهرا مبدئيا اعتبارا من يونيو 2022 لدعم جهود كييف الدفاعية في مواجهة الحرب الروسية. ووافق التكتل الشهر الماضي على تمديد تعليق الرسوم لعام آخر.

لكن الدول الخمس شهدت زيادة كبيرة في الواردات من أوكرانيا بعد تعليق الرسوم الجمركية.

وتواجه أوكرانيا صعوبات في التصدير عبر موانئها على البحر الأسود بسبب الحرب مع روسيا، مما زاد من اعتمادها على الطرق عبر دول شرق الاتحاد الأوروبي.