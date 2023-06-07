العالم اليوم - مصدر: كانتي يلحق بكريم بنزيمة إلى السعودية

انتم الان تتابعون خبر مصدر: كانتي يلحق بكريم بنزيمة إلى السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 05:18 مساءً - انضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي إلى الاتحاد السعودي، حسبما أفاد مصدر في النادي لوكالة "فرانس برس" الأربعاء.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن العقد مع لاعب تشلسي الإنجليزي السابق منتخب فرنسا يمتد لـ3 سنوات.

وتأتي الأنباء غداة انتقال مواطنه المهاجم كريم بنزيمة من ريال مدريد الإسباني إلى الاتحاد، بطل الدوري السعودي.