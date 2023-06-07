جدة - نرمين السيد - وأضاف "كامل" فى حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن منسوب المياه فى مدينة نوفا كاخوفكا بدأ يتراجع عقب دمار السد، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من عدم وجود مياه تبريد للمحطة النووية "زابوريجيا".
وأشار رئيس حزب البيئة العالمى إلى عدم حدوث خطرًا لأن المراقبين والخبراء يتابعون الوضع عن كثب.
وتعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية فى منطقة خيرسون للتفجير، فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.
وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده فى عام 1956.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب البيئة العالمى: مخاوف من تغير النظام فى المنطقة المحيطة بسد كاخوفكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.