حزب البيئة العالمى: مخاوف من تغير النظام فى المنطقة المحيطة بسد كاخوفكا 

جدة - نرمين السيد - وأضاف "كامل" فى حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن منسوب المياه فى مدينة نوفا كاخوفكا بدأ يتراجع عقب دمار السد، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من عدم وجود مياه تبريد للمحطة النووية "زابوريجيا".

وأشار رئيس حزب البيئة العالمى إلى عدم حدوث خطرًا لأن المراقبين والخبراء يتابعون الوضع عن كثب.

وتعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية فى منطقة خيرسون للتفجير، فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.

وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده فى عام 1956.