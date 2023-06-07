العالم اليوم - "أفيليس" السعودية تتمكن من الحصول على قرض بـ 1.1 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 06:22 مساءً - تمكنت شركة "أفيليس" لتأجير الطائرات، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، من الحصول على قرض غير مضمون بقيمة 1.1 مليار دولار لمدة خمس سنوات لتحقيق الأهداف العامة للشركة التي تشمل شراء المزيد من الطائرات.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد أفادت قبل يومين، بأن الشركة تجري محادثات متقدمة لشراء أعمال تمويل الطيران التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، وهي صفقة يمكن أن تقدر قيمتها بنحو 3.75 مليار دولار.

وذكرت "أفيليس" أن القرض مكون من شريحتين، الأولى قيمتها 850 مليون دولار والثانية 250 مليون دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضافت أن طلبات الاكتتاب تجاوزت الحد 3.3 مرة.

وتم تكليف سيتي بنك وبنك الرياض وبنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي والبنك الأول السعودي كمنظمين رئيسيين للصفقة.

وانضم لهذه البنوك البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار وبنك أبوظبي التجاري وبنك إتش.إس.بي.سي في الشريحة التقليدية وانضم بنك دبي الإسلامي ومصرف الراجحي وبنك الجزيرة والبنك الأهلي السعودي في الشريحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وسيتي يقوم بدور المستشار المالي لأفيليس وتقوم شركة آلن آند أوفيري بدور المستشار القانوني. واتخذت المصارف المشاركة كليفورد تشانس مستشارا قانونيا.

وتقول أفيليس، التي تأسست الصيف الماضي، إنها اشترت أو التزمت بشراء 45 طائرة بحلول نهاية العام الجاري بقيمة دفترية تبلغ 2.4 مليار دولار. وتهدف إلى امتلاك 300 طائرة بحلول عام 2030.

وتتوافق أهداف الشركة مع رؤية 2030 التي تهدف من خلالها المملكة إلى تقليل اعتماد اقتصاد السعودية على النفط من خلال تأسيس قطاعات جديدة.

وتأسست أفيليس بعد عام من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطط لإنشاء شركة طيران جديدة، أطلق عليها لاحقا اسم طيران الرياض، ستنافس شركات إقليمية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية.