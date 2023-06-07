العالم اليوم - تقارير: ليونيل ميسي يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي

انتم الان تتابعون خبر تقارير: ليونيل ميسي يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 07:20 مساءً - أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار وجهته المقبلة الموسم المقبل، والتي ستكون نادي إنتر ميامي الأميركي.

وقالت بي بي سي، عبر الصحفي المقرب من ميسي، غيليم بالاغ، إن ليونيل ميسي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال مجاني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي سيتقاضاه ميسي من أجل الانتقال.

وأثار القرار استغراب المتابعين، بسبب العرض "الضخم" المقدم من الهلال السعودي، والذي قارب 400 مليون يورو سنويا، وفقا لمصادر عديدة.