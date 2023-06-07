العالم اليوم - بعد واقعة "قطة العراق".. تحذيرات من "هوس المشاهدات"

انتم الان تتابعون خبر بعد واقعة "قطة العراق".. تحذيرات من "هوس المشاهدات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 07:20 مساءً - تتوالى أصداء حادثة قتل قطة عن طريق رميها من شرفة بناية في بغداد، على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإلقاء القبض على الشاب الهارب الذي دفع الحيوان من الأعلى ليلقى حتفه.

وفي مشهد مروع خلف حالة من الهلع والغضب العارم بين قاطني المجمع السكني وبين رواد المنصات الاجتماعية في العراق، ظهر شاب في المقطع المصور وهو يوجه الكلام لقطة قائلا: "تم الحكم عليك بالإعدام شنقا حتى الموت من الطابق التاسع".

وبعدها دفع القطة لتسقط أرضا وتلقى مصرعها، ثم قرب عدسة كاميرا هاتفه نحو الأسفل حيث تظهر وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة.

بيان الداخلية

إثر انتشار الفيديو وتقديم شكوى من قبل سكان المجمع، دخلت الجهات الأمنية المسؤولة على الخط، وأصدرت دائرة العلاقات والإعلام في الداخلية بيانا جاء فيه:

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بمتابعة الحالات السلبية التي ينبذها المجتمع، وبعد انتشار مقطع فديو يظهر فيه شخص رمى قطة من شرفة إحدى العمارات السكنية في منطقة بسماية، مما أدى لنفوقها في منظر بشع ينافي القيم الإنسانية، توجه ضابط قاطع بسماية في الشرطة المجتمعية إلى المكان للاطلاع والوقوف على ملابسات هذا الموضوع.

طالب ذوو هذا الشخص بلقاء مدير دائرة العلاقات والإعلام اللواء سعد معن، الذي استقبل بدوره والد الشخص الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع بمكتبه، إذ تبين أن هذا الشخص يعاني، وبحسب ادعاء والده، حالة نفسية، وكذلك يقوم بتناول المواد المسكرة وطالب بعلاجه.

تبين أن هذا الشخص أقدم على الهروب بعد قيامه بهذا الفعل الشنيع، وأبدى والده استياءه وعدم رضاه عن فعل ولده، داعيا إلى مساعدته في علاجه.

صدمة وغضب

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي بعدم التماس أعذار تخفيفية للشاب الذي قتل القطة، مشيرين إلى أنه "بفعلته هذه يشكل خطرا على أمن المجتمع"، فيما رأى آخرون أنه قد يكون بالفعل مصابا بحالة نفسية كما ادعى والده، مما يستوجب إخضاعه للعلاج.

وحذر معلقون من مغبة تكرار مثل هذه الحوادث المروعة في حال لم تتم محاسبة مقترفيها وردعهم، منبهين إلى "التوظيف السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي لدى كثيرين، لدرجة أنهم لا يتورعون عن ارتكاب أبشع الممارسات وأقذرها سعيا للفت الأنظار وحصد الإعجابات (اللايكات)".

وتقول الباحثة الاجتماعية والحقوقية نوال الإيراهيم، في حديث مع موقع "دوت الخليج":