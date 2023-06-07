رئيس أنجولا: نحتاج إلى الاستفادة من خبرات مصر فى المجالات المختلفة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأنجولى جواو لورينسو، على أن العلاقات بين مصر وأنجولا مهمة للبلدين، على هامش جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور وفدى البلدين.





وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولى "جواو لورينسو" بمقر القصر الجمهورى بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وذلك فى إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، تصريحات لورينسو خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس المصرى بالعاصمة الأنجولية لواندا، والذي قال إنه ناقش مع الرئيس السيسى العلاقات بين البلدين ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أوضح لورينسو، أنه تم تحديد بعض مجالات التعاون فى الزراعة وتربية الدواجن والسياحة وصناعة الدواء. واختتم رئيس أنجولا حديثه: "نحتاج إلى الاستفادة من خبرات مصر فى البنية التحتية". وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف.

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