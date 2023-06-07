العالم اليوم - مصر.. لجنة تحقيق بملابسات وفاة وزير الصحة الأسبق أثناء جراحة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 08:16 مساءً - شكلت وزارة الصحة في مصر لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الوزير الأسبق أحمد عماد الدين، بعد خضوعه لجراحة في القلب بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بحسب ما كشف المسؤول الإعلامي لنقابة أطباء القاهرة لموقع "دوت الخليج".

وكان وزير الصحة الراحل قد تعرض لوعكة صحية، الإثنين، نقل على إثرها لمستشفى خاص شهير في حي مدينة نصر شرقي القاهرة وخضع لجراحة قسطرة قلبية توفي خلالها.

ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير تفيد أن الوفاة حدثت نتيجة "خطأ طبي" خلال الجراحة.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء بالقاهرة المسؤول الإعلامي للنقابة يحيى دوير، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إن: