العالم اليوم - إدارة معلومات الطاقة: هبوط غير متوقع لمخزونات الخام الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 08:16 مساءً - تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية، الأربعاء، بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي بمعدل تجاوز ذروة عام 2019 خلال عطلة يوم الذكرى، وذلك حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وارتفع معدل تشغيل مصافي النفط الخام بمقدار 482 ألف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات استهلاك المصافي 2.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع، إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2019.

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو، "يجب أن يكون لدى المصافي تقدير بأن الطلب جيد جدا... وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض مخزون النفط الخام".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام، انخفضت بمقدار 451 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو الجاري، وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادته بواقع مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين والديزل ارتفعت خلال هذه الفترة لكنها ظلت دون مستويات مخزون العام الماضي.

وأضافت أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بنحو 5.1 مليون برميل خلال ذلك الأسبوع مقابل توقعات بارتفاعها 1.3 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.6 مليون برميل يوميا.

وكانت الإدارة قد قال في وقت سابق، إن إنتاج النفط الخام الأميركي هذا العام، سيرتفع بشكل أسرع، وإن زيادة الطلب ستهدأ مقارنة بالتوقعات السابقة.