انطلاق جلسات المؤتمر العربى الـ 15 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمنى

جدة - نرمين السيد - وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة رحب فيها بالحضور فى تونس العزيزة لاحتضانها مجلس وزراء الداخلية العرب، كما رفع إليها رئيســا وحـكـومـة وشـعـبـا، أخلص معانى الشكر والتقدير راجيا لها مزيدا من التقدم والازدهار فى كنف الأمن والاستقرار، وكذلك رفع إلى وزراء الداخـلـيـة الـعــرب، كل العرفان والامتنان على الدعم الكبير الذى يوفرونـه للأمانة العامة، وعلى سعيهم الحثيث لتعزيز التعاون الأمنى العربى.

وقد جاءت كلمته على النحو التالى:-

نسعد اليوم بلقائكم وجها لوجه بعد أن فرضت علينــا جـائحـة كورونا عقد مؤتمركم الماضى عام 2021م عن طريق الاتصال المرئى. ولقد أكدت تلك الجائحة مرة أخرى الوقع الكبير للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى فى الحياة المعاصرة إذ فرض التباعد الاجـتـمـاعـى استخدام الشبكة العنكبوتية فى كل المجالات، ممـا عـزز دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى فى تشـكـيـل الـرأى الـعـــام وتـوجـيـهـه وركز تأثيرها المتزايد على أمن المجتمـعــات وأثرها المباشر فى تكوين شخصيات الأفراد ورسم نزعاتهم النفسية.

ولا شك أن قضية مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات عبر منصات الإعلام الرقمى التى ستنظرون اليوم فى الآليات المناسبة لـهـا، تجـد مسوغها فى ما كشفت عنه الجائحة من خطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعى لبث الشائعات والأراجيف بما يعكر صفو الحـيــاة العامة ويعرض السلم الاجتماعى للخطر.

وفى السياق ذاته يأتى موضوع تطبيق تيك توك وتداعياته الأمنيـة، والتى قد تلامس مجالات متعددة منها التحريض على العنف والإرهاب وتجارة المخدرات ناهيك عن التأثير السلبى على السلوكيات خاصـــة لدى النشء والشباب.

إن الموضوع المتعلق بدور الإعلام الأمنى فى نشر ثقافة حقوق الإنسان يكتسى فى نظرنا أهمية بالغة، لأنه لا يقتصر فقط على تركيز هذه الثقافة لدى رجال الأمن وإنما يتجاوز ذلك إلى نـشـرهـا فـى كـل فئات المجتمع.

وينبغى فى نظرنا أن يضطلع الإعلام الأمنى بمسؤولية إظهار الصورة الحقيقية، لما تقوم به دولنا العربيـة لإعـمـال حـقـوق الإنسان فى المجال الأمنى وتعاوننا البناء مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وسعينا إلى الاستماع الى هواجسها فى ما يتعلق باحترام هذه الحقوق فى سياق إنفاذ القانون ودعونى أشير هنا إلى أننــا سنعقد خلال شهر سبتمبر القادم بالقاهرة، مؤتمرا مشتركا بين أجهزة الأمن واللجان الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول الـعـربـيـة، يأتى فى سياق حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تكريس هذه الحقوق وعلى الانفتاح على منظمات المجتمع المدنى.

وعلى غرار احترام حقوق الإنسان فى سياق إنفـاذ الـقـانـون، يجب أن تحظى كل القضايا الأمنية باهتمام بالغ فيما يتعلـق بـالترويج لـهـا وإطلاع الجمهور على حيثياتها الصحيحة، واستثمار مختلف الوسائل المتاحة وأساليب الترويج الحديثة فى هذا الإطار. ومن هنا تأتى أهمية موضوع تطبيق مفاهيم التسويق الاجـتـمـاعـى فى مجال القضايا الأمنية، الذى ستناقشونه اليوم والذى سـيـكـون مـنـاسـبـة لتبادل الأفكار والرؤى بهذا الشأن.

وسيكون البند المتعلق باستخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب ـ الذى بات بندا ثابتا على جداول أعمال مؤتمراتكم - مناسبة هو كذلك لتبادل الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء من خلال استعراض تجاربها المتميزة فى هذا المجال.

وختاما يسرنى أن أجدد الترحيب بكم، واثقا مــن أنكم ستناقشون المواضيع الثرية المدرجة على جدول أعمال مؤتمركم بما عهدناه فــيـكـم من كفاءة ومسؤولية، للوصول إلى نتائج بناءة تسهم فى تعزيز التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة.