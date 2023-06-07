بلينكن: واشنطن والرياض يواصلان مساعيهما لوقف القتال فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأضافت "بلينكن" فى كلمته التى نقلتها "القاهرة الإخبارية" خلال لقائه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى فى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، أننا نعمل على تعزيز التعاون فى مجال الطاقة النظيفة. وأكد وزير الخارجية الأمريكى على ضرورة مكافحة الإرهاب ودعم الجهود لتحقيق سلام دائم فى اليمن ونعمل سويًا على على إنهاء القتال الدائر فى السودان.

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