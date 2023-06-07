نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : 3 سنوات لسيدة جرت زوج ابنتها كـ " الكلب " على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 7 يونيو 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- اصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما على سيدة في عمان ورجل بالحبس 3 سنوات لكل منهما بتهمة الترويع والتخويف بإلحاق الأذى لتحصيل منفعة من شخص ، وجنحة الاستيلاء على عقار بيد "الغير" دون الرضا، جنحة إلحاق الضرر بمال الغير وجنحة التهديد و سب الذات الإلهية.

وفي تفاصيل الواقعة : فان هذه السيدة من اصحاب الاسبقيات وعليها 28 قيدا جرميا ، قامت وخلال سكنها في عمارة باستئجار شقة لمدة يوم وبعدها رفضت الخروج منها لاشهر متتالية وكانت في احدى الايام جلبت زوج ابنتها للعيش معها في نفس الشقة دون تواجد ابنتها معه ، كما انها رصدت الضقة لاعمال الدعارة .

واضافة للتفاصيل : فان السيدة سببت لصاحب العمارة المشاكل من ترويع وابتزاز ورفضها الخروج من الشقة ، فحاول صاحب العمارة اقناعها باستئجار منزل لها ولزوج ابنتها خارج العمارة واعطائها مبلغا شهريا بقيمة 200 دينار وبعدها طلبت منه اضافة 50 دينار على المبلغ وبعدها طلبت منه ان يكون المبلغ 550 دينار ووافق صاحب العمارة على كافة طلباتها بشرط ان تخرج من عمارته دون اي مشاكل حيث كانت تقوم بتهديدة انها ستقوم بجلب زعران للعمارة وافتعال المشاكل له .

وفي احدى الايام وخلال مراجعة الكاميرات شاهد صاحب العمارة ان هذه السيدة رجعت الى العمارة مصطحبة زوج ابنتها وكانت تقوم بجره كالكلاب من باب الشقة التي كانت تسكن فيها الى باب المصعد .

فقدم صاحب العمارة الفيديو للجهات المعنية واشتكى على السيدة وزوج ابنتها وهو ايضا من اصحاب الاسبقيات ، وعليه جرت الملاحقة والتحقيق ، والحكم على كلا منهما بالسجن 3 سنوات .