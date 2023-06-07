العالم اليوم - 262 مليون دولار صادرات مصر الغذائية لأوروبا في 4 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 262 مليون دولار صادرات مصر الغذائية لأوروبا في 4 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 10:20 مساءً - ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 22 بالمئة لتسجل 262 مليون دولار.

وأظهر تقرير للمجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية، أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أهم التكتلات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بعد الدول العربية بنسبة 20 بالمئة في العام الماضي وبقيمة بلغت 823 مليون دولار من إجمالي 4.1 مليار دولار.

وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 30 بالمئة في عام 2022 بقيمة بلغت 823 مليون دولار مقارنة بقيمة 634 مليون دولار في عام 2021 التي حققت أيضاً نسبة نمو 29 بالمئة مقارنة بصادرات عام 2022 البالغة 490 مليون دولار مما يؤكد على تسارع نمو الصادرات المصرية في هذا السوق، الذي يعد من الأصعب في العالم في معايير سلامة الغذاء والجودة وهو الامر الذي يؤكد على جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية وثقة العالم فيها.

ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بلغ حوالى 768 شركة ومصدربينهم 147 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.

أوضح التقرير أن السوق الألماني يعد ثاني أهم سوق في الاتحاد الأوروبي في استيراد الأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بعد "هولندا" بقيمة بلغت 125 مليون دولار تمثل 15 بالمئة من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن ألمانيا تحتل المركز التاسع في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بقيمة 125 مليون دولار تمثل نسبة 3 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية البالغة 4.1 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن نحو 15 سلعة تمثل 82 بالمئة من إجمالي سلع الصناعات الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022 تصدرتها "الفراولة المجمدة" بقيمة بلغت 154 مليون دولار والتى استحوذت على 19 بالمئة من إجمالي الصادرات يليها "الأغذية المحضرة للحيوان" بقيمة بلغت 63 مليون دولار،و"الشحوم والدهون" بقيمة 58 مليون دولار،وفي المرتبة الرابعة"البذور والاثمار الزيتية" بقيمة 48 مليون دولار.

وذكر التقرير أن صادرات مصر من "الخضار المخلل" إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت في العام الماضي نحو46 مليون دولار، فيما بلغت صادرات"المصارين والأمعاء الحيوانية" ما قيمته 39 مليون دولار، وسجلت صادرات مصر من "الخرشوف المجمد" ماقيمته 33 مليون دولار فيما بلغت صادرات"الخضار المجمد" ما قيمته 33 مليون دولار، وسجلت صادرات"البصل المجفف" نحو 32 مليون دولار، وبلغت صادرات"الخمائر" نحو 32 مليون دولار.