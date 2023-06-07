القاهرة الإخبارية.. مواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الخرطوم

جدة - نرمين السيد - شهدت العاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع، واحتدم القتال فى المدن الثلاث التى تشكل العاصمة الكبرى، الخرطوم، وبحرى، وأم درمان، منذ انتهاء وقف إطلاق نار استمر 12 يومًا فى الثالث من يونيو بعد انتهاكه بشكل متكرر.





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