البابا فرنسيس يجرى جراحة فى البطن

جدة - نرمين السيد - أكد الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، بشأن الجراحة التى يخضع لها البابا فرنسيس، أن البابا دخل المستشفى لإجراء العملية، وبعد ذلك يعتقد أنه سيستأنف نشاطه، حتى لو كان من سرير المستشفى.





وقال الكاردينال: "نحن قريبون من البابا بمحبتنا، ونرافقه بصلواتنا، ونأمل أن يحل كل شيء فى أقرب وقت ممكن، ويخضع البابا فرنسيس لعملية جراحية فى مستشفى جيميلى فى روما". وأوضح ماتيو برونى، مدير دار الصحافة التابعة للكرسى الرسولى، أن البابا فرنسيس سيجرى جراحة فى البطن، وجراحة ترميمية لجدار البطن باستخدام تقويمات اصطناعية تحت تخدير عام، وسيبقى البابا بالمستشفى عدة أيام.

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