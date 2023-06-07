المعارضة الكويتية تفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

المعارضة الكويتية تفوز بأغلبية مقاعد البرلمانفازت المعارضة في الكويت باغلب مقاعد البرلمان حيث حصلت على 29 مقعداً من أصل 50، فيما تم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري في الانتخابات التي جرت امس.

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية في الكويت اليوم الأربعاء ان شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة حصدت غالبية مقاعد مجلس الأمة، فيما خسرت المرأة مقعدا لتحتفظ بمقعد واحد فقط.

وبلغ عدد الناخبين 793 ألفا و646، اختاروا 50 نائبا من 207 مرشحين بينهم 17 سيدة، في يوم تم فيه تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.

واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة متواصلة أجريت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وعقب انتهاء التصويت أعلنت النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

ونُظّمت الثلاثاء سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2012، بعدما ألغت المحكمة الدستورية في مارس نتائج انتخابات العام الماضي التي حقّقت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب "مغالطات" شابت الدعوة لانعقادها.