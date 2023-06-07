وزيرة السياحة بمالاوى لـ«القاهرة الإخبارية»: إفريقيا تمتلك مقومات سياحية

جدة - نرمين السيد - قالت فيرا كامتوكولى وزيرة السياحة بمالاوى، إن القارة الإفريقية فى حاجة إلى تعزيز التعاون بين دولها، حيث إن القارة تمتلك العديد من المقومات فى قطاع السياحة، وعلينا الاستفادة من كل هذا عن طريق التعاون بدلًا من التنافس.





وأضافت "كامتوكولى"، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القارة فى حاجة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون، لافتةً إلى أن تلك هى الخطوات الأساسية لتعزيز السياحة من أجل شعوب القارة السمراء. وأوضحت أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على السوق المحلية للسياحة، مشيرةً إلى أن قطاع السياحة عليه الاستفادة من الدروس، والعمل على دفع القطاع من خلال التكامل. وأشارت وزيرة السياحة بمالاوى إلى أن على الدول الإفريقية الأعضاء فى كوميسا العمل على التكامل فيما بينها، مضيفةً أن النجاح لن يأتى إلا عن طريق تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون والتواصل فى هذا القطاع الحيوى.

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