الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل جنوب الخليل
سلمت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، إخطارات لمواطنين فلسطينيين بهدم منازلهم في تجمع “هريبة النبي” قرب قرية منيزل بمسافر يطا، جنوب الخليل.
ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة،قوله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت تجمع “هريبة النبي” بمسافر يطا، وسلّمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل، تعود ملكيتها للمواطنين عبد المحسن ومتعب وموسى رشيد، وتتراوح مساحتها بين 70-100 متر مربع، وجميعها مأهولة وتؤوي ما يقارب 20 فردًا.
من جهة اخرى سرق مستوطنون، مساء الأربعاء، 14 رأسا من الأغنام من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، بالضفة المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إنّ “مستوطني مستوطنة “بدوئيل” الجاثمة على أراضي المواطنين، سرقوا أغنامًا من المنطقة الغربية في البلدة، والتي تعود ملكيتها للمواطن عدنان شحادة الديك”.
إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالآليات والجيبات العسكرية، بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، وأغلقت بعض الطرق وبدأت التدقيق بهويات المواطنين، واعتقلت طفلاً لم يُكشف عن هويته بعد.
ويشن المستوطنون مؤخرًا هجمات، بشكل يومي، بهدف تحويل العيش في القرى المحيطة بالمستوطنات إلى جحيم، في محاولة بائسة إلى تهجير أهاليها، على اعتبار أنها الخزان الجغرافي الاحتياطي للتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية التي يتمترس عليها أصحابها الحقيقيين.
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