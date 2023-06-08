القاهرة الإخبارية.. أوكرانيا تستنكر قيود الاتحاد الأوروبى لاستيراد حبوبها

جدة - نرمين السيد - واستنكرت وزارة الزراعة الأوكرانية، تمديد القيود على وارداتها الغذائية لأوروبا حتى 15 سبتمبر المقبل ووصفته بـ "غير مناسب"، وفقا لما رصدته القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء.
وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها تمدد العمل بترتيبات يمكن بموجبها لخمسة من جيران أوكرانيا تقييد الواردات.
وتواجه أوكرانيا، صعوبات فى التصدير عبر موانئها على البحر الأسود بسبب الحرب مع روسيا.
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