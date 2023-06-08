العالم اليوم - زيلينسكي ينفي ضلوع أوكرانيا في تفجيرات "نورد ستريم"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 01:20 صباحاً - نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أي ضلوع لكييف بتفجير خطي أنابيب "نورد ستريم"، وذلك وسط تكهّنات متزايدة بوقوف بلاده خلف التفجيرات.

وقال زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية إنه بصفته رئيس البلاد لديه صلاحية إصدار الأوامر.

وأضاف: "لم أفعل شيئا من هذا القبيل. ما كنت لأفعل ذلك إطلاقا".

وأوضح زيلينسكي: "أعتقد أن جيشنا وأجهزتنا الاستخبارية لم تفعل شيئا من هذا القبيل"، مضيفا: "أرغب برؤية دليل".

وأكّد الرئيس الأوكراني أنه "لا علم لنا بالأمر إطلاقا".

تورط أوكراني في تفجيرات "نورد ستريم"