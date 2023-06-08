وزيرة خارجية إسواتينى لـ«إكسترا نيوز»: السلام بإفريقيا ضرورة لتحقيق النمو

جدة - نرمين السيد - قالت توليسيلى دلادلا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولى فى مملكة إسواتينى، إنَّ وزراء خارجية إفريقيا أكدوا خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة الكوميسا على أهمية السلام والأمن لتحقيق النمو بالقارة الإفريقية.





وأضافت وزيرة خارجية إسواتينى فى لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات تأخذ الكثير من الوقت لتناول كل الأمور المتعلقة بـ القارة الإفريقية، خاصة على مستوى الاستقرار والسلام، حيث أنه دون هذه العوامل لن يتحقق أى شيء أو النمو الذى نطمح إليه خلال منتدى الكوميسا.

وتابع: "فى الأساس على إفريقيا التوقف عن المنافسة فيما بين دولها، حيث أننا قارة واحدة ولابد من حشد كل منتجاتنا معا، والقيام بالتجارة البينية فى قارتنا، ولحسن الحظ فالاتحاد الأوروبى أنشأ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهى الاتفاقية التى تشكل المحور الذى نستخدمه لحشد كل مواردنا من أجل التجارة".

وتستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، وتحمل القمة هذا العام شعار التكامل الاقتصادى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.