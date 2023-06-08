الشؤون الإسلامية بـ مكة تطلق مبادرة جديدة لـ خدمة ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، مبادرة "ظل ووقاية" فى مسجد "أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها" بحى التنعيم فى العاصمة المقدسة، وذلك بهدف خدمة ضيوف الرحمن والزائرين من خلال توفير مظلات وأماكن ظليلة لراحتهم وحمايتهم من أشعة الشمس الحارقة.





وتهدف إلى توزيع المظلات الشمسية والمياه الباردة والهدايا الترحيبية لضيوف الرحمن وزائرى المسجد، بمشاركة فريق من منسوبى الفرع ومجموعة من المتطوعين عبر منصة العمل التطوعى، كما تهدف إلى سلامة وصحة ضيوف الرحمن؛ لاسيما فى ظل ما تشهده مكة المكرمة من ارتفاع فى درجات الحرارة، وحمايتهم من أشعة الشمس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".

وفى السياق، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة فى الأمانة العامة للتوعية الإسلامية فى الحج والعمرة والزيارة، تقديم خدماتها الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن الذين يفدون لأداء مناسك الحج عبر المدينة المنورة من خلال تجهيز مراكز التوعية الإسلامية والكبائن الميدانية، التى تُسهم فى توجيه الحجاج إلى كيفية أداء مناسكهم بالشكل الصحيح الذى يتوافق مع ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتتضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن المتواجدين بالمدينة المنورة قبل مغادرتهم للأراضى المقدسة، توفير هاتف مجانى للاستفسار عن أحكام الحج، وإلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات اليومية فى مساجد المدينة، وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية مفصلة عن كيفية أداء كل مناسك الحج فى الأماكن المختلفة، إضافة إلى توظيف عدد من الدعاة والمترجمين لتزويد الحجاج بالمعرفة والمعلومات اللازمة لأداء المناسك بشكل صحيح.

ومن ضمن الخدمات أيضا، توفير الشاشات المكتبية الرقمية التى تحتوى على مواد علمية يمكن للحاج تحميلها عبر الجوال بكل سهولة، حيث تعد هذه الشاشات إضافة قيمة لتجربة الحجاج والمعتمرين، لما تقدمه لهم من مساعدة على تحقيق أفضل استفادة من رحلتهم وتوفير الوقت والجهد فى البحث عن المعلومات اللازمة لأداء المناسك بشكل صحيح، كما تقوم الأمانة بتنظيم دخول الحجاج للصلاة، والزيارة فى المساجد التاريخية بالمدينة المنورة.