السعودية تفوز بمقعد فى المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية

جدة - نرمين السيد - تمكنت المملكة العربية السعودية من الفوز بمقعد فى المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية التابعة لـ "الأمم المتحدة"، للفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027، وذلك فى إطار منافسة إقليمية قوية فى منطقة الشرق الأوسط.





واختيرت السعودية أيضًا لتكون عضوًا فى فريق عمل مهمته إعادة تصميم السياحة لمواكبة متطلبات المستقبل، بهدف تعزيز دور المنظمة كقائدة فى صناعة السياحة على المستوى العالمى، كما تم تجديد عضوية المملكة فى لجنة الإحصاءات السياحية التابعة للمنظمة أيضًا، تأكيدًا للدور الهام الذى تلعبه المملكة فى تطوير قطاع السياحة فى المنطقة.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير السياحة السعودى أحمد بن عقيل الخطيب، وفد المملكة المشارك فى اجتماعات الدورة الـ 49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية التى تستضيفها الأردن فى منطقة البحر الميت خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجارى، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ومن أبرزها التوجهات المستقبلية لقطاع السياحة العالمية، وكذلك الرؤية المستقبلية للدول الأعضاء بما يسهم فى ارتقاء القطاع السياحى فى المنطقة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأكد الخطيب، حرص المملكة والتزامها بالعمل مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية والدول الأعضاء فى منطقة الشرق الأوسط؛ لتعزيز التعاون المشترك بما يمّكن قطاع السياحة العالمى من تجاوز الصعوبات، والتغلب على التحديات وتحقيق المزيد من النجاحات بما يجعله محركا فعالا يُسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.

وأشاد الخطيب بدور المكتب الإقليمى للشرق الأوسط التابع للمنظمة، والذى يُعد أول مكتب إقليمى لها خارج الأراضى الإسبانية، ويتخذ من مدينة الرياض مقرا له، للإسهام فى مساعدة دول إقليم الشرق الأوسط على إنعاش قطاع السياحة فيها وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات العاملين فى هذا القطاع الاقتصادى المهم.