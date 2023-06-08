العالم اليوم - فيديو.. نجمة شهيرة في موقف محرج بسبب "حشرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 06:22 صباحاً - تعرضت المغنية تايلور سويفت لموقف محرج وهي على خشبة المسرح، خلال حفلها ضمن جولة "إيراس" الفنية، في مدينة شيكاغو، بعدما ابتلعت حشرة.

وكانت سويفت تغني على خشبة المسرح عندما بدأت تسعل لابتلاعها حشرة، دخلت فمها عن طريق الخطأ. وتجاوبت المغنية مع الموقف بطريقة طريفة، حيث قالت: "كان طعمها لذيذا"، وفقما ذكر موقع "توداي". وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لسويفت وهي تقول مازحة: "لا تقلقوا لقد ابتلعتها. سأحاول ألا آكل الكثير منها الليلة رغم وجودها بكثرة".

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