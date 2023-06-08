جدة - نرمين السيد - حذرت السلطات اليابانية المواطنين، أمس الأربعاء من التهديدات الناجمة عن الأمطار الموسمية المتوقعة فى غرب البلاد وبعض السواحل الشرقية، والتى تشمل انزلاقات التربة والكوارث الطبيعية الأخرى التى قد تحدث خلال الفترة من اليوم حتى الجمعة.





وحثت سلطات اليابان، المواطنين على اتخاذ تدابير السلامة اللازمة والبقاء على دراية بالتطورات الجوية، واتباع التوجيهات الصادرة لحماية أنفسهم وحماية سلامتهم خلال هذه الفترة الحساسة. وتقول وكالة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشتد كثافة الأمطار فى المناطق التى تعرضت لأمطار قياسية نهاية الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أنه حتى الكميات الطفيفة من الأمطار قد ترفع مخاطر وقوع الانهيارات الطينية بها. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن هيئة الأرصاد نصحت المواطنين بالحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات فى المناطق المنخفضة، كما حثت المواطنين على اتخاذ الاستعدادات اللازمة قبل اشتداد هطول الأمطار ومتابعة معلومات الطقس وإنذارات الإجلاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطات اليابان توجه تحذيرات قوية لـ المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.